Ver.di ruft zu Warnstreiks im Pharma-Großhandel auf

Die Gewerkschaft ver.di hat mehrere Pharma-Großhandelsfirmen in der Region Hannover und im Landkreis Hildesheim für heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die Betriebe Sanacorp in Langenhagen, Phoenix in Hannover und Alliance Healthcare in Harsum, sagte ein Sprecher. Hintergrund ist der Tarifstreit im niedersächsischen Großhandel: Nach drei Treffen sind sich Gewerkschaft und Arbeitgeber noch nicht einig. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 13 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 400 Euro mehr. Die Arbeitgeber bieten 5,1 Prozent ab September, weitere 2,9 Prozent ab August 2024 und eine Prämie zum Ausgleich der Inflation in Höhe von 700 Euro. Die nächsten Tarifgespräche laufen am 6. September in Hannover.

