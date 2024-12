VW: Trotz intensiver Verhandlungen weiter keine Einigung Stand: 17.12.2024 21:07 Uhr Im Tarifstreit bei Volkswagen gibt es auch nach fast zwei Tagen Verhandlungen keine Einigung. Insidern zufolge gibt es in der Nacht zum Mittwoch entweder einen Kompromiss - oder die Gespräche scheitern endgültig.

Das Unternehmen und die IG Metall haben am Dienstag ihre Gespräche in Hannover den zweiten Tag in Folge fortgesetzt. Berichten von Teilnehmern zufolge liegen die Positionen noch immer weit auseinander. Ein Insider sagte, entweder es komme in der Nacht zum Mittwoch zu einer Einigung, oder die Gespräche würden abgebrochen und auf 2025 vertagt. Beide Seiten stellen sich nach Aussage einer mit dem Vorgang vertrauten Person auf Verhandlungen bis weit nach Mitternacht ein.

IG Metall: Streiks ab Januar möglich

VIDEO: Fünfte Tarifrunde bei Autobauer VW gestartet (4 Min)

Sollte es nicht gelingen, zu einem neuen Tarifvertrag für die rund 130.000 VW-Mitarbeiter zu kommen, könnte der IG-Metall-Vorstand am Freitag über einen verschärften Arbeitskampf bei VW beraten. Demnach drohten Streiks ab Januar. Schon am Montag hatten rund 70 Vertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite in Hannover bis kurz nach Mitternacht um eine Lösung gerungen. Die fünfte Tarifrunde war vorsorglich länger angesetzt worden als die vorangegangenen Gespräche. Am Dienstagvormittag setzen sich beide Seiten dann wieder an den Verhandlungstisch.

Cavallo will kein Weihnachten in Angst vor Schließungen

"Wir wollen nicht in den Weihnachtsurlaub gehen mit dieser Unsicherheit, mit der Angst, ob es hier betriebsbedingte Kündigungen gibt, ob es Standortschließungen gibt", sagte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo vor den Gesprächen in Hannover. Auch IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger sagte, es sei das Ziel, vor Weihnachten zu einer Lösung zu kommen. Ihm zufolge würden die Positionen momentan allerdings noch "sehr, sehr, sehr weit auseinanderliegen". Gröger sagte: "Wir erwarten jetzt in dieser Phase der Verhandlungen deutlich die Bereitschaft des Unternehmens, sich auf diesen konstruktiven Verhandlungsprozess auch einzulassen." Andernfalls werde es weitere Warnstreiks geben.

Meiswinkel: Lösung ist "gemeinsame Verantwortung"

Der Autobauer ist ebenfalls an einer schnellen Einigung interessiert. "Wir dürfen keine Zeit mehr verstreichen lassen", sagte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel zum Start der Gespräche. "Es besteht akuter Handlungsbedarf." Das Ziel sei nun, zusammen eine Lösung zu finden. "Das ist unsere gemeinsame Verantwortung", so Meiswinkel. Nur so lasse sich die Zukunft des Unternehmens sichern. "Dafür müssen wir weitere finanzielle Potenziale finden, die nachhaltig zu einer Kostenentlastung führen", sagte der VW-Verhandlungsführer.

Forderungen gehen auseinander

Aufgrund der schwierigen Lage des Konzerns fordert VW eine Lohnkürzung von zehn Prozent. Darüber hinaus sind Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen weiterhin ein Thema. Die IG Metall verlangt derweil den Erhalt aller Standorte, keine Massenentlassungen und keine Lohnkürzungen. Die Warnstreiks der vergangenen Wochen hätten laut Gröger die Tür allerdings "einen Spalt" geöffnet.

Protest vor Verhandlungsort in Hannover

Anders als bei den Verhandlungen vor einer Woche gab es dieses Mal keine Arbeitsniederlegungen. Allerdings wurde der Auftakt der fünften Tarifrunde von Protesten begleitet. Rund 100 VW-Mitarbeitende versammelten sich Montagvormittag mit Bannern vor dem Verhandlungshotel in Hannover. Die fünfte Tarifrunde war für zwei Tage angesetzt. Wie lange die Gespräche tatsächlich dauern werden, ist nach Angaben der IG Metall noch nicht abzuschätzen.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW Hannover