Stand: 11.01.2021 06:00 Uhr Urteil im Prozess um Messerattacke auf Freundin erwartet

Im Juli 2020 soll ein 23-Jähriger seine damalige Freundin mit einem Messer attackiert und sie dann schwer verletzt zurückgelassen haben. Am Landgericht Bückeburg wird heute das Urteil erwartet. In dem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft vier Jahre und zehn Monate Gefängnis gefordert. Der Verteidiger plädiert auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Angeklagter rast mit Auto durch Rinteln

Der Angeklagte soll seiner damaligen Partnerin im Juli 2020 in ihrer Wohnung in Rinteln (Landkreis Schaumburg) mit einem Messer mehrmals in den Oberkörper und die Arme gestochen haben. Danach setzte er sich ins Auto, fuhr los und verlor in der Innenstadt in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte mit dem Wagen gegen eine Hauswand und wurde eingeklemmt. Als die Rettungskräfte ihn aus dem Wrack befreiten, erzählte er ihnen von der schwer verletzten Frau.

