Urteil im Prozess um "Kaiserreichsgruppe" erwartet Stand: 20.03.2025 10:47 Uhr Am Freitag soll am OLG Celle ein Urteil zur sogenannten Kaiserreichsgruppe verkündet werden. Eine 39-Jährige aus Hildesheim ist angeklagt. Überraschenderweise hatte auch die Anklage auf Freispruch plädiert.

Die Tatvorwürfe hätten sich nicht bestätigt, sagte der Oberstaatsanwalt am vergangenen Freitag in seinem Plädoyer. Deshalb hat die Generalstaatsanwaltschaft - wie auch die Verteidigung - beantragt, die 39-Jährige freizusprechen. Das Urteil soll am Freitag gegen 10.30 Uhr verkündet werden.

"Reichsbürger"-Pläne: Angeklagte warnte Polizei vor Verbrechen

Die Frau war im Februar 2022 während einer Demonstration gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen aktiv auf die Polizei zugegangen und hatte die Behörden gewarnt, so der Generalstaatsanwalt. Infolgedessen habe sie nichts mehr unternommen, aus Angst vor Vergeltung der Gruppe.

"Kaiserreichsgruppe": Erster Prozess in Niedersachsen

Gegen die Frau läuft seit Januar der Prozess am Oberlandesgericht Celle. Ihr wird vorgeworfen, sich 2022 an den "Reichsbürger"-Plänen zum Sturz der Bundesregierung beteiligt zu haben. Der Prozess ist der erste in Niedersachsen, der im Zusammenhang mit der sogenannten Kaiserreichsgruppe steht. Bundesweit laufen an mehreren anderen Oberlandesgerichten Prozesse gegen weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe.

