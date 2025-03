"Kaiserreichsgruppe": OLG Celle spricht Angeklagte schuldig Stand: 21.03.2025 12:53 Uhr Am OLG Celle ist heute das Urteil zur sogenannten Kaiserreichsgruppe verkündet worden. Eine 39-jährige Frau aus Hildesheim war angeklagt, weil sie einen Umsturz der Regierung mit geplant haben soll.

Das Oberlandesgericht Celle hat die 39-Jährige heute wegen der Beteiligung an der "Kaiserreichsgruppe" schuldig gesprochen. Da sie im Verlauf des Prozesses aber Reue gezeigt habe, werde von einer Strafe abgesehen, begründeten die Richter ihre Entscheidung. Demnach komme die Frau zwar nicht ins Gefängnis, sei nun aber offiziell vorbestraft. Das Urteil bedeute keinen Freispruch, sagte ein Sprecher des Gerichts. Die Angeklagte müsse die Verfahrenskosten tragen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die 39-Jährige kann gegen das Urteil innerhalb einer Woche Revision einlegen.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung beantragten Freispruch

Zuvor hatten sowohl Staatsanwaltschaft also auch Verteidigung auf einen Freispruch plädiert. Die Tatvorwürfe hätten sich nicht bestätigt, sagte der Oberstaatsanwalt am vergangenen Freitag in seinem Plädoyer. Deshalb hatte die Generalstaatsanwaltschaft - wie auch die Verteidigung - beantragt, die 39-Jährige freizusprechen. Die Richter sahen es heute jedoch als bewiesen an, dass die Frau zur "Kaisergruppe" gehörte und somit Mitglied einer terroristischen Vereinigung war.

"Reichsbürger"-Pläne: Angeklagte warnte Polizei vor Verbrechen

Einem Gerichtssprecher zufolge habe auch die frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Polizei zu einer Strafmilderung beigetragen. Die Frau war im Februar 2022 während einer Demonstration gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen aktiv auf die Polizei zugegangen und hatte die Behörden gewarnt, so der Generalstaatsanwalt. Damit habe sie am Ende mitgeholfen, die "Kaiserreichsgruppe" zu zerschlagen und deren Putschpläne zu vereiteln. Infolgedessen habe sie nichts mehr unternommen, aus Angst vor Vergeltung der Gruppe.

"Kaiserreichsgruppe": Erster Prozess in Niedersachsen

Der Prozess am Oberlandesgericht Celle hatte im Januar begonnen. Der Angeklagten wurde vorgeworfen, sich 2022 an den "Reichsbürger"-Plänen zum Sturz der Bundesregierung beteiligt zu haben. Sie soll im Januar 2022 an einem Treffen der Gruppe teilgenommen haben. Der Prozess ist der erste in Niedersachsen, der im Zusammenhang mit der sogenannten Kaiserreichsgruppe steht. Bundesweit laufen an mehreren anderen Oberlandesgerichten Prozesse gegen weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim Celle