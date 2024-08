Unwetter im Norden: Starkregen führt zu Überschwemmungen Stand: 14.08.2024 21:22 Uhr Über Norddeutschland sind schwere Gewitter gezogen. In Niedersachsen führten sie in der Nacht zu Mittwoch zu Überschwemmungen. Eine Bahnstrecke im Ammerland wurde nach einem Oberleitungsschaden gesperrt. Tagsüber war am Mittwoch vor allem Hamburg betroffen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor teils kräftigen Gewittern im Norden gewarnt. In der Nacht zum Donnerstag sollten die Gewitter von Westen her weniger werden.

Niedersachsen: Bahnstrecke im Ammerland wurde gesperrt

Im Nordwesten Niedersachsens hatten Gewitter und Starkregen am Dienstagabend zu mehreren Hundert Einsätzen der Feuerwehren geführt. Im Landkreis Ammerland stürzte ein Baum auf eine Oberleitung und löste eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Leer und Bad Zwischenahn aus. Ein Personenzug, der sich nahe dem Bahnhof Augustfehn auf der Strecke befand, wurde gestoppt und evakuiert, 120 bis 130 Passagiere waren nach Angaben der Feuerwehr betroffen. Die Reparatur der Oberleitung sollte bis zur Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dauern, wie die Bahn mitteilte. Alle Fernzüge zwischen Leer und Hannover wurden umgeleitet, es kam zu Verspätungen.

Aurich und Oldenburg: Wasser läuft in Kliniken

Das Untergeschoss der Ubbo-Emmius-Klinik in Aurich wurde am Dienstagabend infolge von Starkregen überschwemmt. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk konnten mit Sandsäcken verhindern, dass die Klinik evakuiert werden musste. Geräumt werden musste allerdings ein Pflegeheim in Aurich. In dem Heim hatten sich aufgrund des starken Regens Deckenplatten gelöst. Auch in der Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg stand das Wasser im Untergeschoss. Menschen kamen nach Angaben eines Polizeisprechers nicht zu Schaden.

Blitzeinschlag: Häuserzeile in Bad Zwischenahn ohne Strom

Insgesamt zählte die Leitstelle für Ostfriesland binnen vier Stunden 208 Einsätze im Landkreis Aurich, davon rund 180 im Stadtgebiet. In den Gemeinden Uplengen und Jümme im Landkreis Leer knickten Bäume um, zwei Blitze schlugen ein, wie ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Zu Bränden kam es dort demnach nicht. In der Spitze waren 20 Feuerwehren im Einsatz, hieß es. In Bad Zwischenahn war eine Häuserzeile nach einem Blitzeinschlag ohne Strom.

Überschwemmungen auch im Großraum Hamburg

In Hamburg musste die Feuerwehr bis zum Mittwochnachmittag etwa 70 Mal ausrücken. Dabei sei die Feuerwehr vor allem wegen vollgelaufener Keller und Tiefgaragen sowie überschwemmten Straßen gerufen worden, teilte ein Sprecher mit.

Einsätze auch in Schleswig-Holstein

Im Kreis Pinneberg rückten die Einsatzkräfte laut Feuerwehrsprecher 33 Mal wegen überfluteter Keller und Straßen aus. Auch eine Lagerhalle sei betroffen gewesen. Verletzt wurde niemand. Auf der A7 kam es laut Autobahnpolizei zu drei wetterbedingten Unfällen mit leicht verletzten Personen.

