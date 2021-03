Stand: 05.03.2021 10:30 Uhr Unterwegs ohne Führerschein - Foto entlarvt 26-Jährigen

Er sei während der Corona-Beschränkungen eben etwas dicker geworden - mit dieser Lügengeschichte hat ein 26-Jähriger in Celle versucht, einer Strafe wegen Fahrens ohne Führerschein zu entgehen. Der Mann habe den Beamten eine Fahrerlaubnis mit einem Foto gegeben, das einen etwa 20 bis 30 Kilogramm leichteren Mann zeigte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wie sich herausstellte, war es der Führerschein seines vier Jahre älteren Bruders. Der Mann am Mittwoch in Celle kontrolliert worden. Er habe einen Führerschein, der liege aber zuhause, behauptete der 26-Jährige. Dort angekommen, konnte er den Führerschein nicht vorzeigen, angeblich habe er ihn "verlegt", so die Polizei. Am Donnerstag sei er schließlich mit dem Führerschein des Bruders auf der Polizeiwache erschienen. Die Ausrede für das Führerscheinfoto, das ihm so gar nicht glich: Er habe sich mangels Sport während des Lockdowns so verändert. Gegen den 26-Jährigen wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Außerdem wird ihm Missbrauch von Ausweispapieren vorgeworfen. Unterwegs war er offenbar mit dem Wagen eines befreundeten 36-Jährigen gewesen. Dem wird nun vorgeworfen, das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen zu haben.

