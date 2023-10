Stand: 22.10.2023 15:35 Uhr Unfallstelle übersehen: Betrunkener Autofahrer rammt Polizeiwagen

Ein betrunkener Autofahrer ist bei Winsen (Landkreis Celle) mit seinem Wagen gegen einen abgestellten Einsatzwagen der Polizei gefahren. Der 55-Jährige wurde dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten am Samstag ihren Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinker auf einer Straße in der Ortschaft Meißendorf abgestellt, um einen Unfall aufzunehmen. Dies übersah der 55-Jährige offenbar - und fuhr ungebremst in das Einsatzfahrzeug. Sowohl sein Auto als auch der Polizeiwagen wurden dabei erheblich beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille bei dem Unfallverursacher. Ein Krankenwagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die beiden Polizeibeamten saßen zum Unfallzeitpunkt nicht in ihrem Einsatzwagen, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min