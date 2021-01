Stand: 15.01.2021 20:35 Uhr Unfall mit vier Lkw auf A2 bei Lehrte: Fahrer eingeklemmt

Auf der Autobahn 2 nahe Lehrte (Region Hannover) sind am Freitagnachmittag vier Lastwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall hinter der Anschlussstelle Lehrte-Ost in Fahrtrichtung Braunschweig wurde einer der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt, wie die Freiwillige Feuerwehr Lehrte mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten den Verletzten befreien können und er sei in eine Klinik gebracht worden. Während der Rettungsmaßnahmen war die Autobahn im betroffenen Bereich voll gesperrt, später wurde zunächst eine Fahrbahn freigegeben. Auf der A2 bildete sich zeitweise ein Stau von bis zu zehn Kilometern Länge.

