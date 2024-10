Stand: 19.10.2024 19:29 Uhr Unfall in Rodenberg: Seniorin verliert Kontrolle über Auto

Eine 87-jährige Autofahrerin aus Algesdorf hat am Samstag in Rodenberg die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist mit einem Gebäude kollidiert. Sie wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei war die Frau gegen 15 Uhr auf der Windmühlenstraße in Richtung Lange Straße unterwegs. Ihrer Aussage nach habe sie im Bergabfahren gemerkt, dass die Bremsen ihres Fahrzeugs nicht mehr funktionierten. Die Frau habe versucht, durch Hupen und das Aufblenden ihrer Scheinwerfer auf sich aufmerksam zu machen. Zu ihrem Glück befanden sich im Bereich der Kreuzung Vor dem Tor/Windmühlenstraße keine weiteren Verkehrsteilnehmer. Nachdem die Fahrerin ihr Auto nicht mehr stoppen konnte, überfuhr sie zunächst eine Straßenlaterne, rammte eine Sandsteinmauer und kollidierte schließlich mit einem Gebäude. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro. Das Unfallauto wurde beschlagnahmt und wird nun auf mögliche technische Mängel untersucht.

