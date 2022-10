Stand: 06.10.2022 13:38 Uhr Unfall in Hildesheim: Radfahrer stirbt an Verletzungen

In Hildesheim ist ein 43-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Fahrrad gestürzt und anschließend an seinen Kopfverletzungen gestorben. Um kurz nach Mitternacht bemerkten Passanten den schwer verletzten Mann an der Ohlendorfer Brücke und riefen einen Krankenwagen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Krankenhaus erlag der Mann seinen Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass der 43-Jährige ohne Fremdeinwirken von seinem Rad stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Die Beamten bitten mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.10.2022 | 13:30 Uhr