Stand: 02.09.2024 19:46 Uhr Unfall in Hannover: Radfahrerin unter Lkw eingeklemmt

Am Montag ist eine 73 Jahre alte Frau bei einem Unfall in Hannover schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war die Frau mit ihrem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs, als sie von einem Lkw erfasst wurde. Die Frau wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte mussten den Lkw anheben, um die Verletzte zu befreien. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

