Unfall durch entfernte Gullydeckel - Polizei sucht Zeugen Stand: 01.02.2025 11:32 Uhr Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag und möglicherweise in der folgenden Nacht mehrere Gullydeckel im Stadtgebiet von Bad Münder entfernt. In der Folge kam es zu einem Unfall.

Ein Autofahrer war laut Polizei am Samstagmorgen gegen 7 Uhr im Ortsteil Bakede in den geöffneten Kanalschacht gefahren. Das Auto war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der 59-jährige Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Übler Streich auf dem Heimweg nach einer Feier?

Die Ermittler interessieren sich insbesondere für den Bereich zwischen den Straßen "Am Mündersiek" nahe der Bahnhofstraße in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) sowie der Straße "Papenbrink" im Ortsteil Bakede. Möglicherweise ergebe sich eine Verbindung zu den Orten durch ein Treffen, eine Feier oder einem Besuch und dem möglichen Heimweg des Täters, so die Ermittler. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Münder unter Telefon (05042) 506 41 15 entgegen.

