Stand: 25.09.2024 07:16 Uhr Unfall bei Alfeld: 19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist eine 19-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen den Ortschaften Hörsum und Everode unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor sie demnach die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr habe die eingeklemmte Frau aus dem stark beschädigten Fahrzeug herausschneiden müssen. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.09.2024 | 08:30 Uhr