Stand: 10.05.2024 07:35 Uhr Unfall auf B441 bei Seelze: Pedelec-Fahrer stürzt und stirbt

Auf der Bundesstraße 441 in Seelze (Region Hannover) ist ein 63-Jähriger bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Der Mann war am Mittwochabend in Seelze auf der Bundesstraße 441 in Richtung Wunstorf unterwegs. Nach Angaben der Polizei Hannover verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf den Asphalt. Obwohl Ersthelfer und später ein Notarzt versuchten, ihn zu reanimieren, verstarb er noch am Unfallort. Da keine äußeren Verletzungen erkennbar waren, halten es die Ermittler für möglich, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte. Um den Unfall aufzuklären, hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise.

