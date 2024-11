Stand: 19.11.2024 08:39 Uhr Unbekannter überfällt Supermarkt in Bad Salzdetfurth

Ein Mann hat am Montagabend einen Supermarkt in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) überfallen. Gegen 21.50 Uhr betrat der maskierte Täter nach Angaben der Polizei den Laden. Er bedrohte den Kassierer mit einer schwarzen Pistole und forderte die Tageseinnahmen, teilte die Polizei mit. Als sich die Kasse nicht schnell genug öffnen ließ, schlug der Täter dem Kassierer mit dem Pistolengriff gegen den Kopf, sagte ein Sprecher. Anschließend flüchtete er ohne Beute. Durch den Schlag wurde der Supermarktmitarbeiter leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer (05063) 90 10 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.11.2024 | 06:00 Uhr