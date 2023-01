Stand: 22.01.2023 15:54 Uhr Unbekannte zapfen in Langenhagen Treibstoff aus Autos ab

In Langenhagen in der Region Hannover haben unbekannte Täter Sprit aus geparkten Wagen gestohlen. Die vier Fahrzeuge standen an der Münchner Straße. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Tankdeckel aufgebrochen und insgesamt 220 Liter Treibstoff abgezapft. Der Diebstahl könnte schon eine Weile her sein, heißt es bei der Polizei. Die Wagen seien dort schon länger geparkt gewesen und nicht genutzt worden. Die leeren Tanks seien aber erst jetzt bemerkt worden.

