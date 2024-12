Stand: 04.12.2024 14:47 Uhr Gullydeckel entfernt: Gefährliches Loch in Straße in Cuxhaven

In Cuxhaven haben Unbekannte einen Gullydeckel von einer Straße entfernt und auf einen Radweg abgelegt. Laut Polizei fehlte der Deckel mit etwa 60 Zentimetern Durchmesser auf der Fahrbahn nahe der Baustelle des Holzheizkraftwerkes. Dort sei ein großes Loch in der Straße gewesen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei solchen Aktionen um "keinen Streich", sondern einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit erheblichem Gefahrenpotential handelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04721) 57 30 zu melden.

