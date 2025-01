Stand: 02.01.2025 11:20 Uhr Unbekannte Flüssigkeit im Aufzug sorgt für Feuerwehreinsatz

Eine in einem Mehrfamilienhaus in Celle entdeckte Flüssigkeit hat in der Nacht zu Dienstag für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Die unbekannte Substanz war kurz nach Mitternacht in einem Aufzug des Hauses gefunden worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Sechs Bewohnende hatten sich demnach unwohl gefühlt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen unter Atemschutz-Einsatz Proben des Stoffes - und konnten anschließend entwarnen: Es handelte sich nicht um eine gefährliche Substanz. Die Feuerwehr, die unter anderem mit einem Chemie- und Strahlenschutzzug vor Ort war, neutralisierte den Stoff und reinigte den Aufzug. Um welche Substanz es sich gehandelt hatte, konnte zunächst nicht geklärt werden.

