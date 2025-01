Stand: 23.01.2025 10:00 Uhr Überfall auf Parfümerie in Springe: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann hat in Springe (Region Hannover) eine Parfümerie überfallen und ist mit Bargeld geflüchtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, betrat der Unbekannte am Samstagvormittag das Geschäft in der Innenstadt. Er soll eine Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht haben, so die Polizei. Mit den Tageseinnahmen konnte er schließlich flüchten. Wie hoch die Beute war und um welche Waffe es sich handelte, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Sie beschreibt den Täter als schlank, um die 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Laut Polizei sprach der Mann Hochdeutsch und trug eine pastellgrüne Jacke mit Kapuze, eine beigefarbene Hose und einen zweifarbigen Rucksack. Der Mann machte einen ungepflegten Eindruck, heißt es. Die Polizei Hannover ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung und bittet unter der Telefonnummer (0511) 109 52 22 um Hinweise.

