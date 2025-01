Stand: 31.01.2025 13:39 Uhr Überfall auf Kiosk: Täter bedroht Mitarbeiterin mit Messer

Ein bislang unbekannter Mann hat in Hannover einen Kiosk überfallen und Beute gemacht. Nach Polizeiangaben betrat der Täter am frühen Donnerstagmorgen den Kiosk in der Limmerstraße im Stadtteil Linden-Nord. Mit einem Messer hat der Mann demnach eine 44-jährige Mitarbeiterin bedroht und sie aufgefordert, Geld herauszugeben. Die Frau blieb unverletzt. Der Täter sei mit seiner Beute zu Fuß geflüchtet. In welche Richtung, ist nicht bekannt. Wie viel Geld der Täter erbeutet hat, teilte die Polizei auf Nachfrage von NDR Niedersachsen nicht mit. Trotz einer Fahndung konnte die Polizei Hannover den Mann nicht fassen. Sie ermittelt nun wegen schweren Raubes.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

circa 1,70 Meter groß und schlank

etwa 22 Jahre alt

schwarze Steppjacke mit Kapuze, schwarz-grau abgesetzten Streifen, Emblem auf dem linken Oberarm und hohem Kragen

schwarze Cargohose

schwarze Schuhe mit auffällig nach hinten überstehender Sohle an der Ferse

braune Handschuhe

schwarzer Rucksack mit weißer Schrift, auch an den Tragegurten

hochdeutsche Aussprache

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter derzu melden.