Überfall-Serie auf Kioske: Polizei fasst drei Tatverdächtige

Die Polizei Hannover hat am Donnerstagmorgen zusammen mit der Staatsanwaltschaft in Wennigsen (Region Hannover) drei Objekte durchsucht. Dabei wurden der Polizei zufolge drei Tatverdächtige angetroffen, die mehrere Kioske und eine Tankstelle überfallen haben sollen. Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren nahm die Polizei direkt in den durchsuchten Objekten fest - sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Eine 22-jährige Frau wurde später von den Beamten entlassen. Bei den Durchsuchungen stellten die Polizisten auch diverse Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden. Den drei Tatverdächtigen wird vorgeworfen, im Zeitraum zwischen dem 13. und 16. November vier Kioske und eine Tankstelle in Hannover und Bennigsen (Region Hannover) überfallen zu haben. Dabei sollen sie die Angestellten mit einem Messer und einer Waffe bedroht haben. In einem Fall soll auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein.

