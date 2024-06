Stand: 27.06.2024 08:06 Uhr Türkische Fans feiern in Hannover Einzug ins EM-Achtelfinale

In Hannover haben am Mittwoch zahlreiche Fans der türkischen Fußball-Nationalmannschaft den Einzug ins EM-Achtelfinale gefeiert. Nach dem 2:1 Sieg gegen Tschechien zogen nach Angaben der Polizei rund 2.500 Menschen jubelnd durch die Innenstadt. Ein Autokorso legte zwischenzeitlich den Verkehr lahm. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, lief die Feier der türkischen Fans vollkommen friedlich und gesittet ab. Vereinzelt gab es Beschwerden wegen des Lärms. Die Party ging bis 01:30 Uhr in der Nacht. Knapp 100 Polizisten waren im Einsatz. Auch in Hamburg feierten Tausende Türkei-Fans den Sieg ihrer Mannschaft.

