Tausende Türkei-Fans feiern nach EM-Sieg gegen Tschechien in Hamburg Stand: 27.06.2024 06:16 Uhr Im Hamburger Volksparkstadion hat die Türkei im letzten EM-Gruppenspiel mit 2:1 gegen Tschechien gewonnen. Tausende Fans feierten im Stadion, aber auch beim Fanfest auf dem Heiligengeistfeld den Achtelfinaleinzug ihrer Mannschaft.

Autokorsos, lautes Gehupe, viel Pyro und richtig gute Stimmung - so feierten nach Abpfiff Tausende Menschen rund um das Heiligengeistfeld und auf dem Kiez den Einzug der türkischen Nationalmannschaft ins Achtelfinale. In der Spitze hatten sich auf dem Fanfest rund 17.500 Menschen gemeinsam die Partie gegen Tschechien angeschaut. Nach Abpfiff sperrte die Polizei die Reeperbahn für den Autoverkehr.

Türkische Fans feiern auch auf dem Neuen Pferdemarkt

Hunderte Fans der Türkei versammelten sich dort, sangen und tanzten gemeinsam. Ein ähnliches Bild gab es auch auf dem Neuen Pferdemarkt. Dabei wurden immer wieder rote Nebeltöpfe und Bengalos gezündet. Bis auf einige kleine Zwischenfälle blieb der Abend laut Polizei friedlich.

18.000 türkische Fans bei Fanmarsch zum Stadion

Im Vorfeld des Spiels hatte es gleich drei Fanmärsche gegeben. Der größte startete am S-Bahnhof Stellingen. Rund 18.000 türkische Fans zogen von dort über den Binsbarg bis zum Volksparkstadion. Ein zweiter Marsch der Türkei-Fans führte von Altona zum Fanfest auf dem Heiligengeistfeld.

Rund 3.000 Teilnehmende beim tschechischen Fanmarsch

Auch rund 3.000 tschechische Fans zogen gemeinsam zum Volksparkstadion. Ihr Fanmarsch startete an der Bahrenfelder Trabrennbahn.

Ausgedünnter S-Bahn-Fahrplan am Morgen

Erste Auswirkungen des Spiels gab es schon am Morgen und zwar auf den Fahrplan der S-Bahn. Die Züge der Linie S2 waren am Morgen statt im Fünf-Minuten- nur im Zehn-Minuten-Takt unterwegs gewesen - um Personal einzusparen. Wie ein Sprecher NDR 90,3 sagte, muss wegen des recht späten Anpfiffs der Partie am späten Abend mehr Personal eingesetzt werden. Da fahren die Züge dann nämlich länger.

