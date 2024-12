Stand: 11.12.2024 13:54 Uhr Zwei Verletzte nach Messerangriff am Bahnhof in Hannover

In Hannover hat ein Mann am Sonntagnachmittag zwei andere Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Tat ereignete sich laut Polizei an der Anlaufstelle Stellwerk in der Nähe des Hauptbahnhofs. Das Stellwerk ist eine Einrichtung für obdachlose Drogenabhängige. Bei einem Opfer handelt es sich den Angaben zufolge um einen Mann, dessen Alter die Polizei auf Ende 20 schätzt. Der Mann wurde im Gesicht und am Hals verletzt. Das zweite Opfer - etwa 40 Jahre alt - erlitt eine Kopfverletzung und eine Schnittwunde. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter kurz nach dem Angriff fest. Die Hintergründe sind unklar. In Teilen der hannoverschen Innenstadt gilt seit Mitte September eine Waffenverbotszone.

