Trotz Kritik und Regen: Positive Bilanz beim Kleinen Fest Hannover Stand: 29.07.2024 13:01 Uhr Die Veranstalter des Kleinen Festes in Hannover haben sich mit dem Kleinkunstfestival in diesem Jahr zufrieden gezeigt. Mit einer neuen künstlerischen Leitung gab es in diesem Jahr einige Neuerungen.

Mehr als 62.000 Besucherinnen und Besucher kamen den Angaben der Veranstalter zufolge in den vergangenen zwei Wochen in den Großen Garten nach Hannover. Alle Tage waren demnach ausverkauft. Das regnerische Wetter habe die 100 Künstlerinnen und Künstler sowie die Besucher allerdings vor eine Herausforderung gestellt. An mehreren Tagen musste Veranstaltungen wegen Starkregen und Gewitterwarnungen abgebrochen oder abgesagt werden. Besucherinnen und Besucher könnten sich laut den Veranstaltern innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach einer abgesagten Veranstaltung den Eintrittspreis erstatten lassen. Dies gelte allerdings nicht, wenn die Veranstaltung nach 19:30 Uhr abgebrochen wurde.

Kritik an Änderungen

Das diesjährige Kleine Fest wurde erstmals durch den Fachbereich Herrenhäuser Gärten organisiert. Die Veranstalter entschieden sich zum Beispiel den Schwerpunkt des Festivals in den hinteren Teil des Großen Gartens zu verlegen. Das veränderte Programm des neuen künstlerischen Leiters Casper de Vries erntete von einigen Gästen Kritik. "Viele waren überrascht, dass das Kleine Fest tatsächlich anders ist als vorher", so de Vries. Man wolle die Kritik aufgreifen und schauen, was im kommenden Jahr verbessert werden könne, teilten die Veranstalter mit. 2025 wird das Kleine Fest im Großen Garten laut aktueller Planung vom 9. bis 27. Juli stattfinden.

