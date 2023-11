Casper de Vries übernimmt "Kleines Fest im Großen Garten" Stand: 17.11.2023 18:30 Uhr In Hannover ist am Freitag Casper de Vries offiziell vorgestellt worden. Der Niederländer übernimmt ab 2024 als künstlerischer Leiter das "Kleine Fest im Großen Garten". De Vries bringt neue Ideen mit.

Der 56-Jährige folgt auf Harald Böhlmann, der das beliebte Kleinkunstfestival 1986 gegründet und seitdem betreut hatte. Ein zweiter Harald Böhlmann sei er nicht, sagte de Vries bei seiner Vorstellung in der Orangerie der Herrenhäuser Gärten in Hannover. Der Niederländer nannte die Veranstaltung "ein Fest der Möglichkeiten, eine Welt ohne Grenzen, die dazu einlädt, sie zu entdecken". De Vries will nach eigenen Worten das Programm um neue Kunstformen erweitern und mehrere sogenannte Mega-Bühnen installieren, auf denen die Künstler dann statt 20 rund 50 Minuten spielen können - was ein Novum beim "Kleinen Fest im Großen Garten" wäre.

Tickets über das Online-System statt im Losverfahren

In Abstimmung mit der Stadt werden sich einige weitere Abläufe beim "Kleinen Fest" ändern. So entfällt laut Stadt ab 2024 das Abschlussfeuerwerk. "Es wird ab 2024 eine neue Abschlusszeremonie ohne Feuerwerk geben", kündigte Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf an. Künstler und Besucher könnten sich zum Abschluss des Abends an der Großen Fontäne treffen, so de Vries. Im Vorfeld des Festivals soll ein reguläres Online-Ticket-System das bisherige Losverfahren ersetzen. Zusätzlich plant der 56-Jährige mindestens einen Verkaufsstand für Eintrittskarten in der Innenstadt. Die Anzahl von 3.900 Tickets pro Veranstaltung soll erhalten bleiben. Gleiches gelte für die Ticketpreise, die Zahl der Spieltage sowie die Tatsache, dass für Kurzentschlossene an der Abendkasse mindestens 300 Tickets pro Abend vorgehalten werden.

Das Picknick bekommt lange Tische

Das Picknick im Großen Garten soll ab kommendem Jahr aufgewertet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dazu wolle de Vries lange Tische aufstellen lassen. Darüber hinaus können Gäste 2024 erstmals bereits beim Kauf der Eintrittskarten zusätzlich eine Picknickbox bestellen. Das "Kleine Fest im Großen Garten" findet ab kommendem Jahr unter einem jährlich wechselnden Motto statt. 2024 soll das Thema "Wasser" im Mittelpunkt stehen. Das nächste "Kleine Fest" findet von 10. bis 28. Juli 2024 statt, mehr Informationen gibt es unter www.herrenhausen.de/kleinesfest.

