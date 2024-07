Stand: 29.07.2024 07:50 Uhr Trotz Kritik und Regen: Positive Bilanz beim Kleinen Fest Hannover

Die Veranstalter des Kleinen Festes in Hannover haben sich mit dem Kleinkunstfestival in diesem Jahr zufrieden gezeigt. Insgesamt 62.400 Besucherinnen und Besucher kamen den Angaben zufolge in den vergangenen zwei Wochen in den Großen Garten Hannover. Alle Tage waren ausverkauft. Das häufig schlechte Wetter stellte die 100 Künstlerinnen und Künstler sowie die Besucher allerdings vor eine Herausforderung. An mehreren Tagen musste Veranstaltungen wegen Starkregen und Gewitterwarnungen abgebrochen oder abgesagt werden. Zudem wurde das veränderte Programm unter dem neuen künstlerischen Leiter von einigen Gästen kritisiert. Man wolle die Kritik aufgreifen und schauen, was im kommenden Jahr verbessert werden könne, teilten die Veranstalter mit. 2025 wird das Kleine Fest im Großen Garten laut aktueller Planung vom 9. bis 27. Juli stattfinden.

