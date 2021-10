Stand: 07.10.2021 12:45 Uhr Tritte und Schläge: Zwei Männer in Haltestelle angegriffen

Mehrere unbekannte Täter haben in Hildesheim zwei Männer angegriffen. Laut Polizei sollen die beiden 18 und 22 Jahre alten Opfer am Mittwochabend am Bahnhofsplatz auf einer Bank in einer Bushaltestelle gesessen haben, als eine etwa fünfköpfige Gruppe im Alter von 16 bis 18 Jahren auf sie zugerannt kam. Die Opfer sollen zunächst angeschrien und dann getreten und geschlagen worden sein. Die beiden jungen Männer wurden im Gesicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 entgegen genommen.

