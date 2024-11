Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Trickdiebe bestehlen Seniorin in Hildesheim

Eine Seniorin aus dem Hildesheimer Stadtteil Ochtersum ist am Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung von Trickdieben bestohlen worden. Ein Mann und eine Frau hatten in Begleitung eines acht- bis zwölfjährigen Jungen bei ihr geklingelt. Sie gaben an, eine Wohnung im Haus kaufen zu wollen und fingen an, die Seniorin zu ihrer Wohnung auszufragen, heißt es von der Polizei. Schließlich ließ die Frau die Unbekannten hinein. Nach einer gemeinsamen Besichtigung verwickelte einer der beiden Erwachsenen die Seniorin in ein längeres Gespräch. Die zweite Person stahl in dieser Zeit Schmuck, teilte die Polizei weiter mit. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst, nachdem die vermeintlichen Wohnungsinteressenten schon lange weg waren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim