Trickdiebe: Falsche Schrotthändler bestehlen Senioren

Die Polizei warnt vor Trickdieben, die in den Landkreisen Nienburg und Hildesheim als angebliche Schrott- oder Altmetallhändler unterwegs sind. In Stolzenau im Landkreis Nienburg bestahlen am Dienstag zwei Täter einen 66-Jährigen: Während einer der beiden mit dem Opfer im Garten besprach, welche Schrott-Gegenstände mitgenommen werden sollten, entwendete der Komplize unbemerkt die Geldbörse des Opfers aus dem unverschlossenen Wohnhaus. Zeugen erreichen die Polizei in Stolzenau unter der Telefonnummer (05761) 9 02 00. Im Landkreis Hildesheim hatten Täter mit einer ähnlichen Masche Erfolg: Sie verschafften sich als Altmetall- oder Antiquitätenhändler Zugang zu den Wohnungen von Senioren. Dort lenkten sie die Opfer ab und erbeuteten in unbeobachteten Momenten Schmuckstücke. Die Polizei nennt aktuell drei solcher Fälle in Elze, Gronau und Alfeld. Die Polizei in Hildesheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15.

