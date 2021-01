Trickbetrüger passen ihre Masche der Corona-Lage an Stand: 28.01.2021 16:12 Uhr Trickbetrüger nutzen die Angst der Menschen vor dem Coronavirus immer dreister aus. Sie passen ihre Masche an die aktuelle Corona-Lage an. Davor warnt die Polizei Celle.

Vor allem ältere Menschen würden so häufig um ihr Hab und Gut gebracht. Wegen angeblicher Impftermine versuchen Betrüger zum Beispiel Zugang zu den Wohnungen von Senioren zu erhalten. In anderen Fällen verlangen sie demnach für eine angebliche Impfung Vorab-Gebühren oder es wird behauptet, wegen der Corona-Krise müsse Geld vom Konto abgehoben und anderweitig verwahrt werden. Auch haben sich Gauner am Telefon als Polizisten ausgegeben und vorgetäuscht, einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung entdeckt zu haben. Nur mit der Zahlung einer größeren Geldsumme könne eine Anzeige dann noch verhindert werden, lautet dann die Drohung.

Videos 2 Min Rinteln: Taxifahrer bewahrt 85-Jährige vor Enkeltrick Auf dem Weg zur Bank schlägt er den Weg zur Polizei ein und verhindert, dass die Betrüger 30.000 Euro ergaunern. (09.12.2020) 2 Min

Polizei: gesundes Misstrauen wahren

Die Täter gehen mit unterschiedlichen Methoden vor, haben aber immer ein Ziel: Sie wollen möglichst viel Bargeld von ihren Opfern. Die Polizei empfiehlt, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen und Unbekannten nie Informationen über Geld oder Wertgegenstände zu geben. Weiterhin raten die Beamten zu gesundem Misstrauen gegenüber unbekannten Personen und dazu, beim kleinsten Zweifel direkt die Polizei per Notruf zu informieren.

Weitere Informationen Trickbetrüger geben sich am Telefon als Finanzbeamte aus Zwei Fälle von Betrugsversuchen in Braunschweig: Anrufer stellten eine "außergerichtliche Lösung" in Aussicht. (15.01.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.01.2021 | 06:30 Uhr