Stand: 05.04.2024 10:00 Uhr Tresor mit Schmuck gefunden - Polizei sucht den Besitzer

In Hameln hat ein Spaziergänger einen weißen Tresor am Weserufer gefunden und bei der Polizei gemeldet - nun suchen die Ermittler den möglichen Besitzer. Der bereits am 3. März entdeckte Tresor soll laut Polizeiangaben vom Donnerstag schon geöffnet gewesen sein, die Panzertür habe daneben gelegen. Im Panzerschrank lagen den Beamten zufolge Schmuckstücke, darunter ein Armreif, eine Armbanduhr und ein Schlüssel mit einem grünem Schlüsselband. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei dem Tresor und seinem Inhalt um Diebesgut handeln könnte. Einem konkreten Fall konnten die Beamten dem Tresor jedoch nicht zuordnen. Die Ermittler suchen nun den Besitzer oder die Besitzerin des Panzerschranks. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05151) 93 32 22 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min