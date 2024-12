Trennung von Automotive: Continental gibt weitere Details bekannt Stand: 18.12.2024 20:08 Uhr Continental hat weitere Details zur Aufspaltung des Unternehmens aus Hannover bekannt gegeben. Demnach soll die Autozulieferer-Sparte Automotive Ende 2025 eigenständig sein. Auch die Jobs der Beschäftigten verändern sich.

Am Mittwoch habe der Vorstand den Aufsichtsrat über die geplante Trennung und das weitere Vorgehen informiert, teilte Konzern-Chef Nikolai Setzer dem NDR Niedersachsen mit. Mit dem sogenannten Spin-off werde die Continental AG substanziell neugestaltet. "Im Grunde heißt das, dass wir mit der Aufspaltung von Automotive zwei starke, etwa gleich große Unternehmen haben werden", so Setzer am Mittwoch. Künftig sollen seinen Angaben zufolge sowohl die Sparte der Automobilelektronik als auch die Reifen- und Industriesparte eigenständig agieren können.

Mitarbeitende bekommen Beschäftigungsangebot

Die 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weltweit für den Konzern arbeiten, "werden sich grundlegend verändern", sagte Setzer dem NDR Niedersachsen. Auch die Konzernzentrale in Hannover sei betroffen. "Diese Veränderung haben wir den Mitarbeitern diese Woche mitgeteilt und jeder Mitarbeiter in dieser Konzernzentrale bekommt ein Angebot, in welchem Bereich er künftig tätig sein wird", sagte der Vorstandsvorsitzende.

Nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Hasan Allak wird den Beschäftigten eine vergleichbare Funktion angeboten, bei der bestimmte Kriterien berücksichtigt werden - zum Beispiel der Wunsch nach einem gleichbleibenden Standort in Hannover.

Autozulieferer schrieb immer wieder rote Zahlen

Continental hat nach eigenen Angaben in der Autozulieferer-Sparte in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen geschrieben. Der Automotive-Bereich ist demnach der größte Teil des Dax-Konzerns. Dort arbeite derzeit noch fast jeder Zweite der rund 200.000 Beschäftigten, heißt es vom Unternehmen.

Die abschließenden Schritte zur Aufspaltung des Konzerns erfolgen erst im neuen Jahr. Dann müssen noch der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung dem Plan zustimmen.

