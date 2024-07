Stand: 03.07.2024 19:12 Uhr Touristenattraktion: Opiumpflanzenfelder im Auetal

Die Mohnfelder von Werner Klemme im Auetal im Landkreis Schaumburg locken immer wieder viele Menschen an. Die rot oder violett blühenden Pflanzen sind ein beliebtes Fotomotiv. Eigentlich ist der Anbau von Schlafmohn in Deutschland verboten, weil aus dem Pflanzensaft Opium hergestellt werden kann. Werner Klemme hat für seine 35 Hektar große Anbaufläche eine Ausnahmegenehmigung von der Bundes-Opiumstelle in Bonn. Die Behörde habe sehr genau geprüft, ob er überhaupt geeignet sei, sagt der Landwirt. So müsse er sofort Anzeige erstatten, wenn er bemerke, dass Pflanzen gestohlen worden seien. Der Mohn, den Klemme anbaut, geht an Bäckereien, die damit in erster Linie Mohnkuchen herstellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft