Stand: 31.03.2025 12:17 Uhr Toter Wolf treibt in der Aller - Tier wurde offenbar erschossen

Einsatzkräfte haben in Celle einen toten Wolf aus der Aller geborgen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte, hatten Anwohner am Freitag ein großes Tier entdeckt, das tot in dem Fluss trieb. Nach der Bergung hätten Polizei und Feuerwehr Celle festgestellt, dass es sich um einen ausgewachsenen Wolf handelt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei das weibliche Tier vermutlich durch einen Schuss getötet worden, heißt es von der Polizei. Zudem sei der etwa 35 Kilogramm schweren Wölfin einer der Fangzähne entfernt worden. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet. Auch der Landkreis Celle und das zuständige Wolfsbüro wurden hinzugezogen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle