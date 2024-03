Stand: 18.03.2024 21:28 Uhr Tote Frau nach Feuer in Dachgeschosswohnung entdeckt

Eine Frau ist am Montag nach einem Brand in Lachendorf (Landkreis Celle) tot aufgefunden worden. Gegen 16.30 Uhr sei dichter Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße gemeldet worden, teilte die Polizei am Montagabend mit. Demnach brannte es in der Dachgeschosswohnung. Die Feuerwehr habe das Feuer gelöscht, bevor es sich weiter ausdehnen konnte. Nach Angaben der Polizei wurde die leblose Frau bei den Löscharbeiten in der Wohnung gefunden. Die Ermittlungen zur Todes- und Brandursache dauern an. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

