Stand: 22.12.2024 09:28 Uhr Tödlicher Unfall auf A2 bei Hannover: Auto fährt auf Lkw auf

Bei einem Auffahrunfall auf der A2 bei Hannover ist in der Nacht zum Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Polizei war ein Autofahrer gegen 1.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bothfeld und dem Dreieck Hannover-Ost unterwegs, als sein Wagen auf einen Lastwagen auffuhr. Das Auto geriet dabei größtenteils unter den Lkw, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Fahrer wurde tödlich verletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, Ermittlungen laufen. Die Fahrbahn in Richtung Berlin wurde in der Nacht zum Sonntag für den Verkehr gesperrt.

