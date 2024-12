Stand: 23.12.2024 14:10 Uhr Tödlicher Unfall auf A2 bei Hannover: Auto fährt auf Lkw auf

Bei einem Auffahrunfall auf der A2 bei Hannover ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf nasser Fahrbahn in Höhe Hannover-Lahe von der Straße und prallte in die Leitplanke. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer eines nachfolgenden Lastwagens stoppte an der Unfallstelle und sicherte diese mit eingeschalteter Warnblinkanlage ab. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr wenig später ein 28-Jähriger mit seinem Auto ungebremst auf den stehenden Sattelzug auf. Sein Auto wurde den Angaben zufolge weit unter den Lkw-Auflieger geschoben und völlig zerstört. Der schwer verletzte Fahrer wurde im Autowrack eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die A2 in Fahrtrichtung Berlin bis kurz nach 8 Uhr gesperrt. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

