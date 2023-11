Stand: 29.11.2023 09:47 Uhr Tödlicher Streit auf Feier in Leese: Mordprozess beginnt

Wegen eines tödlichen Streits in Leese (Landkreis Nienburg) muss sich seit Mittwoch ein Mann vor Gericht verantworten. Der 55-Jährige soll im Juni dieses Jahres auf einer Party seinen Kontrahenten so lange gewürgt haben, bis dieser bewusstlos am Boden liegen blieb und nicht mehr atmete. Das Opfer starb einen Tag später im Krankenhaus. Der Prozess wird am Landgericht Verden verhandelt. Ein Urteil könnte Ende Januar fallen.

