Tödlicher Kajakunfall: 24-Jähriger aus Hannover stirbt in Tirol Stand: 11.10.2024 06:52 Uhr Ein 24-Jähriger aus Hannover ist bei einem Unfall in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt. Der Mann und zwei Begleiter waren im Wildwasser Kajak fahren. Sie gerieten wegen eines Baumstamms in Schwierigkeiten.

Der Baumstamm hatte sich in dem Fluss in Schwarzach bei St. Veit in Deferggen (Österreich) verkeilt. Nach Angaben der österreichischen Polizei konnte der 24-Jährige zunächst selbst aus dem Kajak steigen. Doch dann wurde der erfahrene Kajakfahrer von dem Wildwasser mitgerissen. Rettungskräfte entdeckten seinen leblosen Körper rund fünf Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Hubschrauber zieht 24-Jährigen mit Seil aus dem Wasser

Einer seiner Begleiter, ein ebenfalls 24-Jähriger, kenterte mit seinem Kajak, konnte sich aber verletzt an einem Baumstumpf festhalten. Er wurde den Angaben zufolge von einem Hubschrauber aus mit einem Seil aus dem Wasser gezogen. Auch der dritte Kajakfahrer kenterte. Ihm gelang es, sich selbst aus dem Wasser zu retten. Der 31 Jahre alte Mann blieb unverletzt. Um den Männern aus Hannover zu helfen, waren in Osttirol rund 70 Rettungskräfte und ein Hubschrauber im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.10.2024 | 06:30 Uhr