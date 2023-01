Tödliche Schüsse in Ledeburg: Mordanklage gegen Verdächtige Stand: 09.01.2023 09:30 Uhr Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Mordanklage gegen zwei Männer erhoben. Die Beschuldigten sollen der Anklagebehörde zufolge einen 43 Jahre alten Mann umgebracht haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein heute 42 Jahre alter Mann den Unternehmer am 5. September gegen 11.45 Uhr mit einer Maschinenpistole erschossen hat. Sein heute 54 Jahre alter mutmaßlicher Komplize soll von den Plänen gewusst haben und den Jüngeren zu dem Tatort, einem Autohandel in Hannover-Ledeburg, gefahren haben. Der 43-Jährige starb in den Geschäftsräumen seines Unternehmens. Einsatzkräfte nahmen die mutmaßlichen Täter in der Nähe fest. Eine Richterin erließ einen Tag später Haftbefehl gegen die Männer.

Familie geht von Auftragsmord aus

Die Familie geht einem Anwalt zufolge von einem Auftragsmord aus. Der 43-jährige Autohändler sei über Jahre mit dem Tod bedroht worden, weil er gegen ehemalige Freunde bei der Polizei ausgesagt haben soll. Mitarbeiter des Autohandels wurden Zeugen der tödlichen Schüsse.

