Stand: 25.06.2024 18:16 Uhr Tod nach Wohnungsbrand: 62-Jähriger verursachte Feuer wohl selbst

Nach einem tödlichen Wohnungsbrand in Seelze (Region Hannover) am Dienstag geht die Polizei davon aus, dass der Bewohner das Feuer zuvor selbst verursacht hatte. Das teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der 62-Jährige soll eine Zigarette angezündet haben, während er ein Sauerstoffgerät benutzte. Durch den konzentrierten Sauerstoff kann es zu einer Verpuffung kommen. Ein anderer Hausbewohner hatte das Feuer in dem Mehrfamilienhaus den Angaben zufolge bemerkt und den Notruf gewählt. Feuerwehrleute und Rettungskräfte holten den 62-Jährigen bewusstlos aus der Wohnung und reanimierten ihn. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro und hat ein Verfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet.

