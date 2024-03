Tochter Quecksilber gespritzt? Vater gesteht vor Gericht Stand: 21.03.2024 13:49 Uhr Im Prozess gegen einen 30-Jährigen wegen versuchten Mordes hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Er habe seiner einjährigen Tochter Quecksilber gespritzt, sagte er vor dem Landgericht Hannover.

Er habe jedoch nicht beabsichtigt, das Kind zu töten, sagte der 30-Jährige am Donnerstag nach Angaben einer Gerichtssprecherin. Vielmehr sei die Tat gegen die Mutter des Kindes gerichtet gewesen, mit der er einen Trennungsstreit führte. Laut der Sprecherin kam das Teil-Geständnis überraschend. Zum Prozessauftakt Anfang Februar hatte der Angeklagte die Tat geleugnet. Das hätte er seiner Tochter nie antun können, sagte der 30-Jährige damals vor dem Gericht in Hannover. Bis zur Urteilsverkündung sind noch zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt.

Quecksilber aus Rache verabreicht?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30-jährigen Vater und seiner 34-jährigen Freundin gemeinschaftlich versuchten Mord vor. Der Altenpfleger und die Rettungssanitäterin sollen am 24. Juli 2023 dem einjährigen Kind des Mannes Quecksilber aus einem Thermometer über eine Kanüle in den linken Fuß und rechten Unterschenkel gespritzt haben. Die Lebensgefährtin hatte die Tat zum Prozessauftakt ebenfalls abgestritten.

Kind leidet unter gesundheitlichen Folgen

Die Taten sollen sich ereignet haben, als das Mädchen bei seinem Vater in Springe zu Besuch war. Nachdem das Kind zurück bei seiner Mutter war, bemerkte die Frau den schlechten Zustand des Mädchens. In einem Krankenhaus wurde dann die Vergiftung festgestellt. Die verabreichte Dosis hätte tödlich sein können, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Demnach schwebte die Einjährige in Lebensgefahr, musste lange auf der Intensivstation behandelt werden und leidet heute noch unter den gesundheitlichen Folgen.

Urteil wird Anfang April erwartet

Zunächst wurde das Paar nur wegen versuchten Totschlags angeklagt. Bei der Festnahme hatten sich die beiden zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die mutmaßlichen Täter sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind nach Gerichtsangaben insgesamt elf Verhandlungstage bis zum 2. April angesetzt.

