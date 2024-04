Tochter Quecksilber gespritzt? Landgericht verkündet Urteil Stand: 09.04.2024 20:15 Uhr Im Prozess gegen einen Vater, der seiner anderthalbjährigen Tochter Quecksilber gespritzt haben soll, spricht das Landgericht Hannover heute ein Urteil. Angeklagt sind der 30-Jährige und seine Ex-Freundin.

Der Mann aus Springe (Region Hannover) und dessen Ex-Freundin stehen unter anderem wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes vor Gericht. Bei beiden Angeklagten sieht die Staatsanwaltschaft das Mordmerkmal Grausamkeit erfüllt. Sie hatte zwölf Jahre Gefängnis für den Vater und elf Jahre für dessen Ex-Freundin gefordert. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft wollten die Angeklagten dem kleinen Mädchen möglichst starke Schmerzen zufügen.

Videos 1 Min Springe: Vater soll Tochter Quecksilber gespritzt haben Die Einjährige hat überlebt. Der Vater und seine neue Lebensgefährtin sitzen nun in Untersuchungshaft. (06.09.2023) 1 Min

Vater gestand die Tat vor Gericht

Der Vater hatte Ende März gestanden, seiner kleinen Tochter am 24. Juli 2023 gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Quecksilber in den linken Fuß und rechten Knöchel gespritzt zu haben. Er habe jedoch nicht beabsichtigt, das Kind zu töten, sagte der 30-Jährige. Laut Anklage war die Tat gegen die Mutter des Kindes gerichtet, die sich direkt nach der Geburt des Kindes von ihm getrennt hatte. An ihr habe der Mann sich rächen wollen.

Verteidigung plädiert auf Körperverletzung

Aus Sicht der Verteidigung handelte es sich bei der Tat nicht um ein versuchtes Tötungsdelikt, sondern um Körperverletzung. Die Anwälte beider Angeklagten hatten allerdings kein konkretes Strafmaß gefordert.