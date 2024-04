Kind mit Quecksilber vergiftet: Vater muss 13 Jahre in Haft Stand: 10.04.2024 13:26 Uhr Das Landgericht Hannover hat einen Vater wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt. Der 30-Jährige hatte seiner anderthalbjährigen Tochter Quecksilber gespritzt.

Auch gegen die 34 Jahre alte Ex-Freundin des Mannes aus Springe (Region Hannover) fällte das Landgericht ein Urteil. Demnach muss die Frau für zwölf Jahre ins Gefängnis. Damit hat das Landgericht ein höheres Strafmaß verhängt, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Die Anklagebehörde hatte für zwölf Jahre Gefängnis für den Vater und elf Jahre für dessen Ex-Freundin plädiert. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft wollten die Angeklagten dem kleinen Mädchen möglichst starke Schmerzen zufügen. Das Kind überlebte die Quecksilber-Vergiftung.

Videos 1 Min Springe: Vater soll Tochter Quecksilber gespritzt haben Die Einjährige hat überlebt. Der Vater und seine neue Lebensgefährtin sitzen nun in Untersuchungshaft. (06.09.2023) 1 Min

Motiv des Vaters: Rache an der Mutter des Mädchens

Der Vater hatte Ende März gestanden, seiner kleinen Tochter am 24. Juli 2023 gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Quecksilber in den linken Fuß und rechten Knöchel gespritzt zu haben. Laut Anklage war die Tat gegen die Mutter des Kindes gerichtet, die sich direkt nach der Geburt des Kindes von ihm getrennt hatte. An ihr habe der Mann sich rächen wollen.

