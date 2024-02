Stand: 24.02.2024 11:09 Uhr Tempo 200: Verfolgungsfahrt auf A2 endet mit geplatztem Reifen

Eine Verfolgungsfahrt auf der A2 ist in der Nacht zu Samstag in Hameln zu Ende gegangen. Medienberichten zufolge hatten zahlreiche Einsatzkräfte ein Auto von Nordrhein-Westfalen bis nach Niedersachsen verfolgt. Auch ein Hubschrauber war demnach beteiligt. Mit bis zu 200 Kilometer pro Stunde soll der Mietwagen über die Autobahn gerast sein, bis ihm bei Hameln ein Reifen platzte. Zuvor war der flüchtende Wagen offenbar in einen Unfall verwickelt. Nach Angaben der Polizei wurden in Hameln zwei Männer festgenommen. Hintergründe zu dem Vorfall wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

