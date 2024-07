Teeküche brennt im Kinderheim - 15.000 Euro Schaden Stand: 12.07.2024 12:32 Uhr Im Kinder- und Jugendheim Limmer in Hannover hat am Freitag eine Teeküche gebrannt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt.

Mitarbeitende alarmierten die Feuerwehr am Morgen, nachdem der Brandmelder in dem Kinderheim ausgelöst und sie Rauch im Untergeschoss bemerkt hatten. Das teilte die Feuerwehr mit. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, hatten 13 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 19 Jahren sowie die vier Mitarbeitenden das Gebäude bereits unverletzt verlassen.

Nach Brand in Kinderheim: Rund 15.000 Euro Schaden

Im Bürotrakt des Kinderheims entdeckten Einsatzkräfte die brennende Teeküche, so die Feuerwehr weiter. Sie konnten das Feuer löschen und ein Ausbreiten verhindern. Anschließend bliesen die Feuerwehrleute den Rauch mithilfe eines Druckbelüftungsgeräts aus dem Gebäude. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Der Schaden belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro. Die Kinder und Jugendlichen konnten im Anschluss wieder zurück in ihre Wohnbereiche, wie ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte.

