Stand: 23.07.2024 06:04 Uhr Technischer Defekt verursacht Laubenbrand in Hannover

Fachleute der Polizei haben die Ursache für den Brand einer Gartenlaube in Hannover-Davenstedt ermittelt. Höchstwahrscheinlich habe ein technischer Defekt die Flammen ausgelöst, heißt es von den Beamten. Bei dem Feuer am Samstagabend erlitt der 57-jährige Besitzer schwere Brandverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer in der Küche. Die Flammen beschädigten die Laube erheblich, so die Polizei. Auch benachbarte Schrebergartenhäuser waren betroffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro.

