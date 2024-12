Tarifverhandlung bei VW: Kommt die Lösung noch vor Weihnachten? Stand: 16.12.2024 13:32 Uhr In Hannover ist heute Vormittag die fünfte Tarifrunde beim Autobauer VW gestartet. Der Konflikt soll nach Ansicht der Verhandlungspartner noch vor Weihnachten gelöst werden.

"Wir wollen nicht in den Weihnachtsurlaub gehen mit dieser Unsicherheit, mit der Angst, ob es hier betriebsbedingte Kündigungen gibt, ob es Standortschließungen gibt", sagte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo vor den Gesprächen in Hannover. Auch der Autobauer VW hat Interesse an einer schnellen Lösung: "Wir dürfen keine Zeit mehr verstreichen lassen", sagte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel. "Es besteht akuter Handlungsbedarf." Das Unternehmen müsse weitere finanzielle Potenziale finden, um langfristig die Kosten zu senken.

Gröger: Positionen noch "sehr, sehr weit" voneinander entfernt

Aktuell sind beide Seiten laut IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger noch "sehr, sehr weit" voneinander entfernt. Auch Meiswinkel betonte, dass beide Parteien bei "zentralen Themen noch weit auseinander" liegen. Aufgrund der schwierigen Lage des Konzerns fordert VW eine Lohnkürzung von zehn Prozent. Darüber hinaus sind Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen weiterhin ein Thema. Die IG Metall verlangt derweil den Erhalt aller Standorte, keine Massenentlassungen und keine Lohnkürzungen. Die Warnstreiks der vergangenen Wochen hätten laut Gröger die Tür allerdings "einen Spalt" geöffnet.

Protest vor Verhandlungsort

Begleitet wurde der Auftakt der fünften Tarifrunde erneut von Protesten. Rund 100 VW-Mitarbeitende versammelten sich am Vormittag mit Bannern vor dem Verhandlungshotel in Hannover. Die fünfte Tarifrunde ist für zwei Tage angesetzt.

